Cade dal balcone in via Mola di Vetere a Fondi: 33enne elitrasportato a Latina

di Barbara Savodini

Un malore, una patologia o una distrazione: non è chiaro come abbia fatto un ragazzo a cadere dal balcone in via Mola di Vetere a Fondi.



L'episodio poco dopo le 12:30 di questa mattina. Tempestiva la macchina dei soccorsi: i primi a intervenire sono stati i sanitari del 118 che hanno stabilizzato le condizioni del paziente, un 33enne del posto, in attesa dell'eliambulanza.



Nell'arco di pochi minuti il ferito, che ha riportato diversi traumi alla testa, a un fianco e in altre parti del corpo, è stato trasferito presso il “Santa Maria Goretti” di Latina dove tuttora si trova ricoverato.



Un volo di pochi metri – il giovane è infatti caduto dal primo piano – ma comunque grave tant'è che i sanitari lo hanno classificato come un codice rosso disponendo il tempestivo intervento dell'eliambulanza.



Sul caso sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire come abbia fatto l'uomo a precipitare dal balcone.

Gioved├Č 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:36



