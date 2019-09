Cadavere ritrovato in un terreno, è giallo a Minturno

E' giallo sul cadavere che è stato rinvenuto in un terreno a Marina di Minturno. L'uomo, un 89enne del luogo, è stato trovato nella serata di ieri privo di vita nell'appezzamento di terra di sua proprietà sito in Via Punta Fiume, nei pressi del Consorzio di Bonifica.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Scauri, che hanno informato il pm di turno, Alfredo Mattei. Tra le ipotesi del decesso un arresto cardiocircolatorio oppure le esalazioni di fumo, provenienti da una parte del terreno che è stato trovato bruciato. Forse l'anziano si trovava nel terreno proprio per pulire l'area.



Sarà l'esame autoptico, che sarà affidato nelle prossime ore, a far luce sul mistero di questa morte. © RIPRODUZIONE RISERVATA