Cadavere in un giardino a Bassiano, indagini dei carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un giardino a Bassiano e sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di risalire alle cause del decesso.



Al momento i militari del reparto territoriale di Aprilia non escludono ipotesi e dal comando provinciale dell'Arma non vengono forniti particolari sull'accaduto. Si ha solo conferma del ritrovamento del corpo senza vita, questa mattina, e dell'allarme partito dal piccolo centro collinare.



Secondo le prime informazioni il decesso è avvenuto per la cauta dell'uomo, avvenuta a quanto sembra da un albero

Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:00



