Cadavere in un capannone, accertamenti dei Carabinieri. La vittima è di Pontinia

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa sera all'interno di un capannone sulla Migliara 45, al confine tra Latina e Pontinia. Secondo i primi riscontri a dare l'allarme sarebbero state due persone - originarie della Romania - che sono entrate nel capannone, dove avevano il proprio rifugio per la notte, e hanno trovato il corpo senza vita.



La vittima è un uomo di Pontinia , ma al momento non si conoscono ulteriori particolari né si escludono ipotesi sull'accaduto. L'ipotesi principale è che il decesso sia avvenuto per cause naturali. I sanitari dell'Ares 118 hanno constatato la morte, altri accertamenti sono in corso da parte dei Carabinieri. Ultimo aggiornamento: 23:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA