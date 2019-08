Cadavere in un canale a Terracina, recupero e accertamenti in corso

Un cadavere è stato ritrovato nel canale "Linea" a Terracina, lungo l'Appia, all'altezza dell'ex distaccamento dei vigili del fuoco. L'intervento per il recupero è in corso così come i primi accertamenti per cercare di capire di chi si tratti e il motivo per il quale fosse nel canale.



Si tratta del corpo di un uomo di circa 35 anni, notato dal conducente di un autobus di linea che passava sull'Appia. I vigili del fuoco e i carabinieri sono al lavoro. Tra le prime ipotesi quella che possa trattarsi di un pescatore. Ultimo aggiornamento: 18:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA