Cadavere in un'azienda a Latina, malore o infortunio sul lavoro: Asl invia ispettori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Asl di Latina ha inviato i propri ispettori per verificare se si è trattato di un incidente sul lavoro o di un malore, come ipotizzato ieri sera dopo il ritrovamento di un cadavere all’interno di un’azienda di Latina. Si tratta di una ditta di ortofrutta alle porte del Capoluogo, sulla strada 156 dei Monti Lepini.A trovare il corpo dell’uomo, un operaio di 53 anni, è stato il custode durante un’ispezione di rito per controllare che nell’azienda fosse tutto a posto. Per terra il corpo esanime, sembra si tratti del dipendente di una ditta esterna che stava svolgendo attività di manutenzione.Poche le notizie su quanto accaduto visto che l’allarme e i soccorsi sono arrivati in serata. Sul posto sia il personale sanitario del 118 sia la polizia. Gli equipaggi dell’ambulanza e dell’auto medica non hanno potuto far altro che constatare il decesso Le forze dell’ordine ora dovranno ricostruire esattamente cos’è successo nel capannone che si trova nel tratto di strada che dal Piccarello porta a San Michele.