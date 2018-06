Cadavere di un uomo nei pressi del canale Acque medie, forse decesso per malore

Il cadavere di un uomo è stato trovato in via Ezio, alle spalle degli uffici della Procura, nei pressi del canale delle Acque medie, a Latina. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che vivono in zona. La vittima è uno straniero, nella zona molti di loro vivono in alloggi di fortuna.



Sono intervenuti i sanitari dell'Ares 118 e personale della Polizia di Stato. Secondo le prime informazioni l'uomo è deceduto a causa di un malore. Inutili i tentativi di rianimarlo, il medico ha potuto solo constatare il decesso. La salma è stata trasferita, comunque, all'obitorio dell'ospedale "Santa Maria Goretti".

Venerd├Č 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25



