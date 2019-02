Cadavere di un uomo in mare nei pressi di Ventotene, intervento della Guardia costiera

Un cadavere è stato avvistato in mare a Ventotene, nei pressi dell'isoletta di Santo Stefano, e dopo l'allarme lanciato da alcuni pescatori è intervenuta la Guardia costiera. Il corpo è stato recuperato e viene trasportato al porto di Formia. Avvisata del ritrovamento la Procura di Cassino, competente per territorio.



Il cadavere - in avanzato stato di decomposizione - appartiene quasi certamente a una persona dispersa. Per quanto si apprende è di sesso maschile ma irriconoscibile. Saranno gli esami medico-legali a isolare tracce per consentire l'identificazione. Ultimo aggiornamento: 16:52