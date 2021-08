Cadavere di un uomo in mare, macabra scoperta al largo di Terracina

Lunedì 9 Agosto 2021, 12:15

Scoperta shock, lunedì mattinta, a Terracina: intorno alle 11 nei pressi degli scogli all'altezza della riviera di Levante è stato recuperato il cadavere di un uomo in costume da bagno.

Secondo le prime informazioni appartiene a un anziano di 80 anni, in corso di identificazione e ad un'analisi esterna apparso morto da non molte ore. Riguardo le cause, si ipotizza che a risultare fatale sia stato un annegamento conseguente a un improvviso malore in acqua.

Procedono i carabinieri della Compagnia, supportati dalla capitaneria di porto. Subito dopo l'allarme sono intervenuti i soccorritori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.