Cadavere all'interno di un agriturismo, indagano i carabinieri. Giallo a Sezze

Un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita all’interno dell’agriturismo il Capannaccio, a Sezze. Il corpo dell’uomo era accasciato sul divano di casa quando i familiari lo hanno trovato, immediatamente hanno chiamato il 118. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Giovanni Riccioni, probabilmente morto da poco. L’uomo era titolare dell’agriturismo da molti anni e residente nello stesso stabile in via del Murillo, a pochi chilometri dal centro abitato di Sezze Scalo.Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e quelli del Nucleo investigativo. Sul decesso dell’uomo ci sono accertamenti in corso da parte dei militari dell’Arma, anche se sul suo corpo non ci sono segni di violenza. Al momento, comunque, non si escludono ipotesi, anche perché Riccioni era noto alle forze dell’Ordine per diverse questioni. Il corpo del ristoratore è a disposizione dell’autorità giudiziaria.