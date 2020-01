Cacciatore si ferisce al piede, perde tre dita e viene denunciato per non aver custodito bene il fucile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è ferito a un piede e ha perso tre dita, ma è stato anche denunciato per non aver custodito il fucile da caccia come avrebbe dovuto.​Personale della Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna ha deferito un uomo di 56 anni, dopo che i sanitari del posto di primo soccorso hanno comunicato che l'uomo era ricorso alle cure a seguito di una grave ferita al piede destroa.Gli immediati accertamenti consentivano di stabilire che l’uomo, uscito per una battuta di caccia in solitaria, nelle colline di Cori si era ferito da solo esplodendosi, per grave negligenza delle norme sulla custodia dell’arma, un colpo sull’arto. A conferma del grave comportamento gli agenti trovavano l'arma con ancora un colpo nella camera del fucile, provvedendo loro stessi a metterla in sicurezza.Oltre al fucile, gli sono state cautelarmente ritirate l’autorizzazione di Polizia e tutte le altre numerose armi e munizioni detenute e sono state avviate le procedure per la loro definitiva revoca.