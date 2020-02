C'era una volta la Democrazia cristiana, i protagonisti raccontano la storia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Democrazia cristiana raccontata dai sui protagonisti. E' in programma sabato 22 febbraio dalle 17, a Latina, presso la sede del consorzio di Sviluppo industriale Roma-Latina, un evento incentrato sulla vicenda politica che maggiormente ha caratterizzato il Paese, ed il territorio pontino con il capoluogo in primis, sino alla caduta della Prima Repubblica.Dal dopoguerra a metà degli anni ‘90 la DC ha rappresentato un punto di riferimento per la politico della provincia pontina. Venute meno la sua spinta e la sua capacità aggregatrice di culture ed interessi diffusi cosa è rimasto ai decenni successivi? Le classi dirigenti che sono subentrate sono state capaci di mostrare almeno la stessa capacità politica e programmatoria? Domande, queste, che la storia della Democrazia Cristiana lascia in sospeso. A raccontare personaggi, fatti e aneddoti sono chiamati due protagonisti diretti: lo scrittore e giornalista Marco Follini che presenterà “Democrazia Cristiana. Storia di un partito Gli anni del compromesso storico e del dopo Moro” (Sellerio); e Giuseppe Sangiorgi,autore, per Rai Storia, del documentario “Benigno Zaccagnini. La mitezza della politica”. Un tandem di grande livello che verrà presentato dalla giornalista Rai Serena Bortone, conduttrice del programma Agorà in onda su Rai 3.L’appuntamento rientra nella rassegna di arte, cultura e impresa denominata ’Officine Cultura e Sviluppo’ a cura dell’associazione ‘Solidarietà e Sviluppo’ ospitata presso la sede consortile di Latina Scalo-Tor Tre ponti, via Carrara 12.