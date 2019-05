Bus turistico diretto a Parigi in fiamme: autista eroe di Lenola salva tutti

Ultimo aggiornamento: 09:31

Tanta paura ieri su un bus turistico con numerosi passeggeri a bordo. Un improvviso guasto ha causato un rogo all'interno del mezzo in marcia scatenando il panico tra i presenti.Il malfunzionamento attorno alle 9:30, in Francia, lungo la tratta Roma-Parigi nel bel mezzo di un tour in tutta Europa. Le fiamme, partite dal vano motore, hanno infatti velocemente raggiunto l'abitacolo dando la sensazione ai presenti, quasi tutti cinesi in vacanza, di essere rimasti intrappolati in un inferno di fuoco.Tempestivo l'intervento dell'autista, un uomo di 59 anni di Lenola, che ha avuto pochi secondi per mettere in atto i sistemi di sicurezza per l'incolumità delle persone e far scendere tutti.Quando anche l'ultimo passeggero era stato finalmente tratta in salvo, il mezzo si è trasformato in una spaventosa nuvola di fumo e fiamme.A incendio domato, del bus non era rimasto che un esile scheletro incenerito (nella foto).Se non fosse stato per la tempestiva reazione dell'autista, insomma, una vacanza in pullman sarebbe davvero potuta sconfinare in tragedia.