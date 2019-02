Buche ad Aprilia, il Comune: servono 8 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla prima mattinata di oggi, sfruttando il sole che ha interrotto i giorni di maltempo, tre squadre di operai (una per le strade del centro cittadino e due nelle zone periferiche della Città) sono al lavoro per ripristinare il manto stradale danneggiato e intervenire nelle situazioni più critiche. Si tratta di operazioni impossibili da condurre nei giorni scorsi, a causa delle piogge che hanno colpito il nostro territorio e che avrebbero reso inutile ogni lavoro sull’asfalto delle strade.“Abbiamo quantificato i costi degli interventi necessari a risolvere tutte le criticità delle strade cittadine in 8milioni di euro, una cifra considerevole anche per una Città grande come Aprilia” commenta il Sindaco, Antonio Terra. “Nel bilancio approvato qualche settimana fa abbiamo stanziato 300mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, nel corso del 2019. Ad essi si aggiungono 1,5milioni di euro richiesti a Cassa Depositi e Prestiti: stiamo avviando la procedura per un mutuo, con la speranza che CDP ci dia il suo ok”.“Allo stato attuale, né l’Europa, né lo Stato, né la Regione finanziano più interventi di manutenzione per le strade. Motivo per cui, il “problema buche” non è soltanto una questione apriliana: basta andare in uno qualsiasi dei Comuni limitrofi. La Provincia di Latina ha stanziato per la manutenzione di tutte le strade di propria competenza, nel corso di quest’anno, appena 700mila euro!”Il Sindaco fa anche il punto della situazione su Nettunense e Pontina, che in questi giorni registrano numerose criticità: “A breve si terrà una conferenza dei servizi con tutti i Comuni attraversati dalla Nettunense: l’appuntamento sancirà di fatto l’avvio della procedura di gara per il rifacimento totale della strada, per un importo totale di circa 12milioni di euro. La gestione della SS148, invece, è passata da poco più di una settimana da Astral a ANAS, che ha subito iniziato le operazioni per il ripristino del manto stradale nei tratti più ammalorati”.“Negli ultimi dieci anni – continua il primo cittadino apriliano – alla crisi economica che ha impoverito le famiglie (e ridotto le entrate per il Comune), si sono uniti i tagli dello Stato ai fondi per gli enti locali: più di 10milioni di euro in meno, anche per affrontare criticità come queste. Ma nell’ultima finanziaria, il Governo ha però inspiegabilmente stanziato 70milioni di euro a favore solo del Comune di Roma, per gli interventi sulle strade della Capitale. E per gli altri 8.800 comuni? – si chiede ironicamente il Sindaco – siamo forse amministrazioni di serie B?”.“L’unica misura destinata a tutti i Comuni italiani, introdotta nell’ultima finanziaria, è l’eliminazione del blocco sugli aumenti dei tributi comunali. Un modo garbato per dire: se volete riparare le strade, aumentate le addizionali. Noi, però, proprio con il bilancio approvato sotto Natale, abbiamo deciso di lasciare tutto invariato”.