Buca si apre in via don Morosini, è l'ennesimo caso nel centro di Latina

Ultimo aggiornamento: 10:24

L'asfalto ha ceduto nuovamente nel centro di Latina. I vigili urbani stanno monitorando una buca che si è aperta questa mattina in via don Morosini nei pressi dell'incrocio con l'ex distretto militare oggi sede della facoltà di Ingegneria dell'università La Sapienza. Prima un avvallamento, poi una buca che ad un primo esame è apparsa profonda, causata probabilmente dalla rottura di una condotta idrica o fognaria sotterranea. Immediatamente è stato chiesto l'intervento dei tecnici del Comune e di Acqualatina. Si teme che la strada possa sprofondare come è già accaduto diverse volte negli ultimi mesi nello stesso quadrante del centro storico, sempre in via don Morosini