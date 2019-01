Brutto incidente sulla Pontina, due feriti in gravi condizioni a Latina

Grave incidente stradale sulla Pontina, nel territorio del comune di Latina. Lo scontro, all'altezza di Borgo Piave, ha coinvolto una Citroen Berlingo e una Ford Escort, due le persone ferite in modo grave.



Sono intervenuti per i soccorsi gli uomini dell'Ares 118 di Latina che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti". La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, i mezzi sono entrambi posizionati in direzione sud sulla 148 ma i danni per tutti e due sono nella parte anteriore, cosa che fa presumere si tratti di un frontale.



Notevoli le ripercussioni per il traffico nella zona.