Brutale aggressione in piazza a Latina: feriti due giovani, uno ha il volto fracassato

Il volto fracassato per una brutale aggressione. È accaduto a un ragazzo poco più che diciottenne a Latina, in piazza della Libertà, ricoverato nel reparto maxillo facciale del “San Camillo”. Un altro giovane, 21 anni, se la caverà invece in una settimana. Sono stati vittime di una spedizione punitiva sulla quale indagano i carabinieri. I ragazzi dicono di non conoscere chi li ha aggrediti con inaudita violenza: «Erano incappucciati». La pista del mercato della droga al minuto è la più accreditata.