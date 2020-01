Bruciava rifiuti di ogni genere, sorpreso e arrestato dai carabinieri forestali a Fondi

Lo hanno sorpreso a incendiare rifiuti di ogni genere e arrestato per reati in materia ambientale. E' il risultato di un controllo dei carabinieri forestali della stazione di Itri, intervenuti a Fondi in via Tirozzo, da dove si propagava una colonna di denso fumo nero. A segnalare la cosa alla centrale operativa erano stati, fra l'altro, alcuni passanti.



Quando i militari sono arrivati hanno trovato l'uomo, 42 anni, che bruciava materiale plastico, materassi e suppellettili. Si tratta di un romeno già noto alle forze dell'ordine. Il magistrato di turno ha stabilito il trasferimento presso la casa circondariale dato anche l'inasprimento delle pene per la combustione di rifiuti. © RIPRODUZIONE RISERVATA