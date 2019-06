Brucia l'ex Brico Io a Cisterna, il sito abbandonato da anni

È stato domato verso le 9 di questa mattina l’incendio divampato nei locali del’ex “Brico Io” a Cerciabella, Cisterna. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona per il denso fumo che si levava dalla struttura abbandonata. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, una volante del Commissariato di polizia di Cisterna e una pattuglia degli agenti della polizia locale.



Gli ampi spazi dismessi, da anni, sono diventati ricettacolo di rifiuti di ogni genere, oltre che luoghi di ricovero per senzatetto. Diversi gli atti del Comune di Cisterna per intimare al curatore fallimentare della ex struttura commerciale la messa in sicurezza dei luoghi e la delimitazione dell’area vista la pericolosità per la pubblica incolumità. © RIPRODUZIONE RISERVATA