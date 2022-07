Un incendio è divampato intorno a mezzogiorno nel boschetto della lottizzazione Cucchiarelli a Latina. Da quel punto sono partiti gli incendi che per due volte negli ultimi anni hanno mandato in tilt il capoluogo pontino mettendo a rischio le villette di via della Rosa e i caseggiati di via don Sturzo.

Oggi sul posto sono già in azione i vigili del fuoco e le squadre di protezione civile. Il fumo, sospinto dal vento, ha già raggiunto mezzo capoluogo. Qui la cronaca in diretta: