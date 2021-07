Bronzo olimpico per Matteo Lodo sul quattro di coppia, Venier quinto

Mercoledì 28 Luglio 2021, 07:25

Arriva la prima medaglia pontina alle olimpiadi di Tokyo. Il terracinese Matteo Lodo ha conquistato, questa mattina, la medaglia di bronzo nella finale del quattro senza maschile. Una gara apparsa subito tutta in salita a seguito della notizia della positività al Covid-19 di Bruno Rosetti, uno dei componenti della barca. Una situazione che ha dovuto far decidere al direttore tecnico Francesco Cattaneo di rivedere la formazione immettendo al posto di Rosetti Marco Di Costanzo proveniente dal due senza. L'equipaggio non si è lasciato scoraggiare e ha affrontato la finale con grande determinazione. Sul traguardo prima l'Australia, seconda la Romania, terza l' Italia con Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Nulla da fare per l'altro terracinese Simone Venier. Il quattro di coppia è stato bloccato da un filaremo dopo i 750 metri. Uno stop che ha costretto l'equipaggio a fermarsi e ripartire. Sul traguardo Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili sono, purtroppo, solamente quinti.

Storico risultato per il quattro di coppia femminile composto da Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi, Stefania Gobbi che ha concluso la sua gara al quarto posto.