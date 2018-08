Braccianti non pagati, lite con il datore di lavoro che ne investe uno

Ha investito uno degli immigrati che avevano deciso di incrociare le braccia e non lavorare perché senza stipendio da due mesi. È successo a Borgo Sabotino, dove la Polizia è intervenuta per sedare una lite.



Quattro nordafricani avevano deciso di protestare per il mancato pagamento degli stipendi, è nata una discussione con il padre del titolare dell’azienda, alla fine è arrivato lui che nell’andare via (sostiene di essere stato aggredito) ha investito uno degli immigrati, ferendolo. Il nordafricano ne avrà per 30 giorni, mentre l'imprenditore è stato denunciato per lesioni.

