Una lite scatenata a quanto pare da questioni di gelosia. E' accaduto a Latina, dove due uomini si sono affrontati e azzuffati ieri, in serata, nella zona di via Epitaffio. Qualcuno ha chiamato il 113 e sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra volante.Per uno dei due è stato necessario ricorrere alle cure del pronto soccorso, mentre il rivale è stato portato in questura. Non erano ancora chiare, ieri, le motivazioni che hanno portato i due alla lite, presto degenerata, ma secondo le prime informazioni raccolte dagli agenti sembra che al centro della violenta discussione tra i due uomini ci fosse una donna contesa. Dalle parole si è presto passati ai fatti. Sono volati schiaffi e pugni finché uno dei due ha tirato fuori un bastone con cui pare che abbia colpito l'avversario. Quest'ultimo ha avuto la peggio ed è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Goretti a causa delle ferite riportate nell'aggressione. L'altro è stato invece rintracciato dai poliziotti e condotto negli uffici della questura. Dopo aver ricostruito l'accaduto, gli agenti lo hanno sottoposto a stato di fermo per lesioni.