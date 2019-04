Botte, minacce e violenza sessuale sulla compagna: uomo indagato a Gaeta

Ultimo aggiornamento: 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era trasferito a Torino, sperando di non essere rintracciato, ma ieri gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta lo hanno raggiunto e gli hanno comunicato la chiusura dell'indagine. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale posta in essere anche in presenza di minori.Gli investigatori hanno avviato la loro attività a seguito della denuncia sporta da una donna originaria della Romania ma da anni residente in Italia, la quale ha raccontato le vessazioni subite dall'ex compagno .L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha ripetutamente picchiato la vittima anche in presenza della figlia, le ha sottratto o rotto i telefoni cellulari impedendole di contattare chiunque, l'ha costretta per un periodo a restare segregata in casa e le ha sottratto persino i documenti. La donna, però, è riuscita ad allontanarsi e a trovare ospitalità altrove, solo che lui ha iniziato a minacciarla di morte costringendola a riprendere la convivenza, durante la quale ha spesso abusato sessualmente della compagna. In occasione di rapporti violenti, la vittima era stata costretta anche a recarsi in ospedale, a Formia, quindi ha deciso di sporgere denuncia. L'autorità giudiziaria di Cassino ha emesso il provvedimento, ma l'uomo si era reso irreperibile ed è stato appunto rintracciato a Torino.