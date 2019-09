Botte e bastonate alla moglie incinta: marito violento arrestato a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato arrestato e condotto in carcere a Latina per maltrattamenti. In manette è finito un 34enne di origine bengalese, accusato di aver maltrattamento e ripetutamente picchiato la moglie incinta. L'ordinanza di custodia cautelare, eseguita dalla squadra mobile, è stata emessa dal gip del tribunale di Latina su richiesta della Procura. L'attività di indagine è iniziata nei giorni scorsi quando la donna, vittima dell'ennesima aggressione, è scesa in strada in cerca di aiuto. Dopo l'intervento della squadra volante, che ha messo in salvo la donna accompagnandola in ospedale, è scattata la denuncia ed è stata avviata l'indagine. Gli accertamenti degli investigatori hanno consentito di ricostruire i numerosi episodi di violenza fisica da parte dell'uomo, che andavano avanti da circa un anno, da quando, uscito dal carcere, aveva iniziato una convivenza con la donna e poi l'aveva sposata. I maltrattamenti erano cominciati a settembre del 2018. A giugno scorso la moglie era rimasta incinta e questo aveva reso il marito, deciso a farla abortire, ancora più violento. Il 26 agosto scorso era arrivato a colpire la giovane con un bastone provocandole un trauma cranico e diverse contusioni sul corpo. Al termine delle formalità di rito il 34enne è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.