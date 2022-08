Botte a un diciassettenne sul lungomare Santojanni identificati e denunciati due uomini di Formia

Sono stati identificati dai carabinieri della Compagnia di Formia e denunciati alla Procura di Cassino i due uomini che la sera del 21 luglio scorso aggredirono, sul lungomare di Santojanni, un ragazzo di 17 anni di Minturno, che si trovava in compagnia di un coetaneo, pure lui minturnese. Si tratta di due uomini di 40 e 31 anni, entrambi di Formia, che, per motivi sui quali i carabinieri stanno ancora conducendo accertamenti, aggredirono, dopo un breve alterco, il 17enne minturnese, facendolo cadere dal suo scooter sul selciato.

L'INTERVENTO

In seguito al pestaggio il ragazzo, inizialmente scorrso dagli operatori sanitari del 118, venne trasferito e ricoverato all'ospedale Goretti di Latina, dove fu sottoposto ad un intervento chirurgico alla regione orbitaria e giudicato guaribile in trenta giorni. L'amico che era con lui, pure minacciato, non subì però aggressione.

I militari della Compagnia di Formia hanno raccolto durante queste ultime due settimane una serie di elementi, tutt'ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, sul movimentato episodio avvenuto la sera del 21 luglio scorso sul lungomare di Santojanni, nella riviera orientale della città.

In particolare sono state svolte mirate attività investigative e raccolti elementi determinanti mediante la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, le analisi di profili social sui network e l'ascolto di alcuni i testimoni, che hanno permesso di identificare i due uomini di 40 e 31 anni di Formia. Due uomini ben più grandi di età del ragazzo che quindici giorni fa si sono resi responsabili dell'aggressione ai danni appunto di un minore di Minturno, che era arrivato a Formia insieme ad un coetaneo, anche lui minturnese, per trascorrere una piacevole serata con altri amici formiani ed è stato invece costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale del capoluogo pontino per lesioni guaribili in trenta giorni.

LA RICOSTRUZIONE

La denuncia dell'aggressione non fu immediata. Il ragazzo ferito al volto rientrò a casa, a Minturno, e fu poi accompagnato dalla madre in ospedale a Formia, prima di essere trasferito al Goretti di Latina. In quell'occasione scattò la denuncia, presentata presso la caserrna dei carabinieri di Formia, per l'aggressione ad opera di ignoti.

Le indagini degli uomini del maggiore Michele Pascale proseguirono raccogliendo testimonianze ed esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, fino ad arrivare alla individuazione dei due uomini di Formia responsabili dell'aggressione, che ora sono stati denunciati alla Procura di Cassino per lesioni e minacce nei confronti di un minore.

S.Gio.

