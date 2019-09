Bosco in fiamme a Roccasecca, vigili del fuoco al lavoro per contrastare l'incendio

Vasto incendio a Roccasecca dei Volsci, dove i vigili del fuoco sono impegnati dall'alba per avere ragione delle fiamme che stanno divorando il bosco.



Personale operativo del Comando di Latina con tre squadre e l'ausilio dall'alto di un Canadair sta lavorando da ore. L'incendio ha coinvolto circa 10 ettari di vegetazione. In supporto al personale dei vigili del fuoco anche squadre di Protezione Civile. Non si registrano persone coinvolte ma i danni alla vegetazione sono ingenti.