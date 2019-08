"Borgo in fiore" a San Donato si conclude l'iniziativa che risalta il "bello"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande attesa a Borgo San Donato per la serata conclusiva, che si terrà domani - 9 agosto - a partire dalle 20.30, dell’evento “Borgo in Fiore”. Una manifestazione organizzata dalla Fondazione Minerva e i comitati La Lestra e Gruppo Attività San Donato per dare risalto al senso del 'bello'.Una manifestazione che metterà in mostra le creazioni all'interno di giardini privati, la cura dei balconi e degli ingressi di casa. Una pratica molto diffusa in altre regioni, come ad esempio Trentino, Veneto, Friuli ma anche Toscana e Abruzzo riportata con successo anche nel borgo pontino. Attraverso questi piccoli gesti San Donato splende di nuova luce, diventando più fruibile e, di conseguenza, più bello. Nel corso della serata verrà assegnato un riconoscimento speciale per un giardino che va oltre i canoni della bellezza estetica per diventare testimonianza dei valori veri della vita.