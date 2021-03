Una maxi grandinata ha colto tutti di sorpresa questa mattina: in pochi minuti Borgo Faiti, nel comune di Latina, e le campagne limitrofe si sono ritrovati imbiancati.

Precipitazioni abbondanti che seguono le piogge di ieri, che già non pochi disagi hanno comportato alla circolazione stradale e in vari punti del capoluogo e della provincia per i numerosi allagamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA