Bombe molotov per "rovinare" la festa di 18 anni della ex fidanzata, ragazzo arrestato

di Giovanni Del Giaccio

“Pazzo” d’amore per la ragazza che lo aveva lasciato, aveva pensato di creare scompiglio ai festeggiamenti per i 18 anni della ex, minacciando di appiccare il fuoco, con tre bottiglie “Molotov”. Voleva colpire al ristorante che avrebbe ospitato l’evento dell’altra sera a Maenza, ma la nonna del giovane - che a quanto sembra ha anche problemi di tossicodipendenza - ha capito tutto e ha avvisato i carabinieri.



I militari della stazione di Priverno lo hanno rintracciato e lui, 22 anni, ha riferito al comandante di voler appiccare il fuoco ad un esercizio pubblico. Il sottufficiale lo ha convinto a desistere e a consegnare le “bombe” che aveva preparato e lasciato su un terreno a Ceriara.



È scattato l’arresto su disposizione del sostituto procuratore Luigia Spinelli e il ragazzo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Latina con l’accusa di fabbricazione e detenzione illegale di ordigni esplosivi.



Marted├Č 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:31



