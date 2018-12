Bombe a scuola ad Aprilia, la verità nelle chat tra compagni di classe

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Tra il materiale al vaglio degli investigatori che seguono il caso del ragazzo entrato al “Rosselli” con otto bombe molotov ci sono anche le “chat” con i compagni di classe.Lo scambio di messaggi, sembra molto pesanti nei confronti del quindicenne, nel gruppo di alunni e quelli arrivati anche singolarmente. La spiegazione del gesto - che resta comunque gravissimo - è forse da ricercare proprio nei continui insulti ricevuti dal ragazzo. Si valutano anche le ricerche fatte su internet, per capire se la preparazione delle bombe fosse stata studiata da tempo o se si è trattato di una scelta dell’ultima ora. Quella di andare a scuola e dare una “lezione”, far vedere a chi lo derideva per il suo essere sovrappeso che non aveva paura, tutt’altro.Attesa per oggi la decisione del giudice sulla custodia domiciliare. L’avvocato Leo Palombi ha chiesto anche la derubricazione del reato, dato che al ragazzo viene al momento contestata la strage. Anche per questo si attende un’ulteriore perizia sulle molotov.