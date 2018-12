Bomba d'acqua a Monte San Biagio: parcheggio allagato e canali esondati

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN BIAGIO - Piove senza soluzione di continuità da ore e il bilancio dei danni, minuto dopo minuto, si aggrava sempre di più. Non solo campi di nuovo allagati tra Latina e Terracina , strade sommerse e canali a rischio esondazione ma anche tanti disagi per chi ha deciso di parcheggiare l'auto e spostarsi con i mezzi pubblici.Nel piazzale antistante la stazione di Monte San Biagio, si è accumulata una tale quantità di pioggia che molte vetture sono finite sott'acqua.Diverse le macchine danneggiate. Per precauzione i carabinieri hanno transennato l'area.Ben più gravi i danni in via Cagnasino, sempre a Monte San Biagio, dove un'autentica bomba d'acqua ha causato l'esondazione dei canali. Acqua, fango e detriti hanno raggiungo un metro di altezza inondando strade e edifici. Disagi anche nella parte alta del paese dove le stradine del centro storico si sono trasformate in torrenti come mostra il video postato da una residente su Facebook.