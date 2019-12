Bomba d'acqua a Cisterna, allagato il quartiere San Valentino

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte nella zona a sud di Roma e nel Pontino ha causato allagamenti nel quartiere San Valentino a Cisterna. In particolare in via Biscossi, nella zona delle “villette”, dove una ventina di famiglie hanno subito allagamenti, con acqua e fango per un metro mezzo negli scantinati, che hanno causato ingenti danni alle cose. Sul posto nella notte sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Latina, la protezione civile e gli agenti della municipale di Cisterna impegnati su più fronti dalla mezzanotte alle 4 del mattino. «È stata dura – dice il presidente della protezione civile di Cisterna Marcello Meddi – impossibile lavorare con le idrovore, solo questa mattina siamo riusciti a far defluire l’acqua e ad aiutare gli abitanti a sgomberare gli scantinati dal fango e dai detriti». © RIPRODUZIONE RISERVATA