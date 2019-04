Bomba a Formia, domenica 5 maggio città evacuta. Iniziati trasferimenti dall'ospedale "Dono Svizzero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono iniziate le operazioni di evacuazione dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia che ricade nell'area interessata dal disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale, rinvenuta in un cantiere in località Rio Fresco, che sarà rimossa domenica 5 maggio. Per l'occasione saranno 16.000 i cittadini che dovranno lasciare la loro abitazione e per i quali saranno allestiti centri di accoglienza. La macchina coordinata dalla Prefettura di Latina è attiva ormai da settimane per consentire agli artificieri di lavorare alla rimozione e ai cittadini di avere meno disagi possibili.Da oggi a Formia sono bloccati i ricoveri che verranno dirottati, in caso di necessità, alla clinica "Casa del Sole" o all'ospedale "San Giovanni di Dio" a Fondi. Questa mattina, inoltre, il servizio dei trasporti ospedalieri della Asl ha iniziato a spostare le pazienti del reparto di ostetricia e ginecologia proprio a Fondi, mentre da lunedì si procederà con gli altri trasferimenti.