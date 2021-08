Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 11:50

Porta l'inquietante nome di Lucifero l'ultima allerta caldo che investirà anche la provincia di Latina a partire da oggi e per tutta la settimana. Esperti e metereologi ne parlano come i giorni più roventi di questa estate 2021 dove le temperature sono destinate a sfiorare nelle nostre città i 40°. Dopo due giornate da bollino arancione arriva il bollino rosso dunque, che indica un rischio che persiste per tre o più giorni, confermato dal Ministero della salute per un'ondata di calore che dall'Africa si sta spostando sul Mediterraneo e che coinvolge anche il nostro territorio. Tale situazione dovrebbe permanere fino al weekend di Ferragosto.

I CONSIGLI

La Asl di Latina sul proprio sito fornisce una serie di indicazioni e consiglia di osservare determinati comportamenti per ridurre al minimo gli effetti delle ondate di calore previste per oggi quando il livello di allerta sarà 3. Il suggerimento è di indossare quando si esce cappello e occhiali da sole, indumenti leggeri e comodi, di colori chiari e fibre naturali. Portare sempre con sé una bottiglia d'acqua e bere molta acqua, almeno 2 litri al giorno.

Lavarsi polsi e fronte con acqua fresca, fare pasti leggeri consumando molta frutta e verdura. Chiudere le imposte nelle ore più calde e fare di frequente docce o bagni con acqua tiepida. Il consiglio è inoltre quello di consultare il medico di famiglia che conosce tutte le problematiche di salute, le malattie e il tipo di farmaci assunti dal paziente e, in caso di malore improvviso chiamare il numero 118 del Servizio Emergenza Sanitaria. In caso di bisogno durante le ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi è possibile rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) della ASL di Latina, chiamando il numero telefonico 0773 520888 dalle ore 20alle ore 8 di tutti i giorni feriali e dalle ore 10 del sabato, o di ogni altro giorno prefestivo, alle ore 8d el lunedì o comunque del giorno successivo al festivo. E' inoltre possibile consultare direttamente i bollettini giornalieri di allarme sul portale del Ministero della Salute e sul sito del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio.

