Bollettino ondate di calore: oggi bollino "giallo", da domani Latina torna "verde"

Lunedì 16 Agosto 2021, 12:55

Dopo una settimana rovente, calano le temperature a Latina e finisce l'emergenza. Il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore toglie il bollino rosso al capoluogo pontino che oggi scende in fase di "pre allerta" con il bollino giallo e da domani torna al bollino "verde" (ovvero: condizioni meteorologiche non a rischio per la popolazione).

Oggi alle 14 è prevista una temperatura di 35 gradi (3 meno di ieri) e da domani si prevede un calo progressivo (33 gradi domani e 31 mercoledì). Questo il bollettino odierno: