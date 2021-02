Bollettino Asl: contagi in calo in provincia di Latina e otto decessi

Scende ancora la curva del covid in provincia di Latina, segnando 41 contagi nelle ultime 24 ore. Sono però ben 8 i decessi, dopo due giorni in cui non si erano registrate vittime. Si tratta però, come chiarisce la Asl, di recuperi di notifiche relative anche ai mesi di dicembre e gennaio. Per la prima volta dopo molti mesi la città di Latina conta appena 9 casi, quattro invece la città di Aprilia, tre nei comuni di Formia, Sonnino e Terracina, due a Cisterna, Gaeta, Monte San Biagio e ancora Roccagorga, Sabaudia, Sezze e Spigno Saturnia, uno infine rispettivamente a Fondi, Minturno, Sermoneta. Sei i decessi nella provincia, due dei quali relativi a pazienti residenti a Latina, uno ad Aprilia, uno a Gaeta, uno a Sabaudia e un altro a Sezze, altri due invece riguardano pazienti fuori provincia. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 76. I contagi dunque risultano in flessioni, ma il calo è dovuto anche al numero inferiore di tamponi processati.

