Bloccato in auto mentre trasporta oltre 5 kg di droga, scatta l'arresto

L'OPERAZIONE

Probabilmente lo stavano tenendo d'occhio da tempo e il suo arresto non è stato per nulla casuale. E probabilmente nel mirino degli uomini della questura di Roma ci sono altri fornitori di sostanze stupefacenti. Questa volta a finire in manette è stato un 48enne residente ad Aprilia bloccato con un consistente carico di hashish, oltre 5 chili. Kanal Mechkour, di nazionalità marocchina si trovava a Nettuno quando ha preso la sostanza stupefacente ed è proprio dalla cittadina del litorale romano che i poliziotti, con un'auto in borghese, hanno iniziato a seguirlo. L'uomo non si è accorto di nulla ed è arrivato fino ad Aprilia dove risiede ma non ha fatto in tempo ad arrivare presso la sua abitazione: gli agenti lo hanno infatti fermato in via dei Cinque Archi alla periferia della città, sapevano di andare sul sicuro.

La sua auto, una Renault grigia è stata sottoposta ad un accurato controllo: prima l'abitacolo, poi i sedili e le portiere e infine il vano motore: è qui che hanno trovato un sacchetto di plastica all'interno del quale c'erano ben confezionati 5 chili e 200 grammi di hashish. Così per lui è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga probabilmente era destinata alla piazza di Aprilia ma anche di altri centri del nord della provincia e forse dei Castelli romani.

Kanal Mechkour è stato portato in carcere e questa mattina dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giulia Paolini per l'udienza di convalida del fermo e per l'interrogatorio.

Si tratta dell'ennesima operazione nel corso di alcuni mesi che porta alla scoperta e al sequestro di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente ad Aprilia. A settembre scorso un 18enne era finito in carcere perché trovato in possesso di un chilo e mezzo di droga tra cocaina e crack oltre a diverse armi detenute illegalmente. E ancora a settembre i carabinieri avevano arrestato un 40enne nella cui abitazione sono stati rinvenuti più di tre chili e mezzo tra cocaina, crack e hashish oltre a sette pistole risultate rubate e giubbotti antiproiettile. Evidentemente Aprilia rappresenta una buona piazza di spaccio tanto che negli ultimi mesi sono aumentati considerevolmente i controlli sull'intero territorio cittadino da parte delle forze dell'ordine.

E.Gan.