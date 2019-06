Bloccati nel canale da ore: vigili del fuoco e agenti salvano due cani a Monte San Biagio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rocambolesco salvataggio lungo il, nei pressi della ferrovia a Monte San Biagio , nel quale erano accidentalmente finiti due cani , un labrador e un meticcio.Per recuperare i due malcapitati animali,in un punto del corso d'acqua con alti, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina.Se un passante non avesse notato i due cani allertando la Municipale, insomma, probabilmente sarebbero morti di fame in quanto per entrambi, nonostante la differente taglia, uscire dal canale sarebbe stato praticamente impossibile.Tempestivo l'intervento degli agenti coordinati dalche ha guidato le operazioni di recupero.Secondo un cittadino, che aveva letto un annuncio su Facebook, il Labrador era infatti di proprietà di una donna di San Magno in cerca del suo amico a quattro zampe ormai da diverse ore.