Blitz in un'abitazione a Roccagorga: trovati 700 grammi di cocaina e un revolver. Un 28enne arrestato

Blitz e arresto della squadra mobile di Latina. In carcere è finito un 28enne residente a Roccagorga. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione del giovane gli investigatori hanno rinvenuto, all'interno di una camera da letto, un borsone con una busta di cellophane al cui interno c'erano sei involucri sottovuoto e termosaldati contenenti complessivamente 700 grammi di cocaina, oltre a sostanza da taglio, diversi bilancini di precisione, una macchina per sottovuoto e numerose bustine per il confezionamento del tutto simili a quella in cui era contenuta la cocaina. In casa anche la somma di 1.230 euro considerata provento dell'attività di spaccio mentre, in un garage di pertinenza dell'abitazione, è stata trovata una pistola revolver marca "Colt" modello "detective" 38 Special con matricola abrasa e sei cartucce dello stesso calibro.



