Blitz in via Parigi ad Aprilia: sequestrati armi e materiale esplosivo: un arresto

Blitz in via Parigi ad Aprilia: i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno sequestrato armi e materiale esplosivo ed arrestato un 67enne di Reggio Calabria. Il controllo è stato seguito anche all’interno di alcune cantine. Sotto sequestro una pistola semiautomatica walter ppt cal 10x22, completa di 4 cartucce, di provenienza illecita, 38 cartucce cal. 6,35, 10 cartucce riportanti la scritta k69 455; ma anche 89 candelotti di materiale esplodente, privi di marca e descrizione, 503 artifizi pirotecnici, parte dei quali di genere vietato. Nel corso delle operazioni, è sopraggiunta la squadra artificieri ed antisabotaggio del comando provinciale di Roma per la messa in sicurezza del materiale recuperato. © RIPRODUZIONE RISERVATA