Blitz contro i furbetti della prima fila a Fondi: raffica di sequestri

di Barbara Savodini

FONDI - Erosione, invasione di noleggiatori abusivi e furbetti di Ferragosto: tre veri spauracc2hi per gli amanti della spiaggia libera per i quali sul litorale di Fondi, all'altezza del “Settebello camping Village”, non erano rimasti che pochi metri quadrati di arenile.



A ripristinare la legalità e il corretto utilizzo del demanio marittimo (nella foto la situazion prima e dopo il blitz) sono stati questa mattina gli agenti della Municipale che, grazie ai fondi messi a disposizione dal decreto “Salva Spiagge”, stanno sorvegliando il litorale h24.



Nel corso di un blitz che ha impegnato diversi uomini sono state sequestrate tutte le attrezzature presenti lungo oltre un chilometro e mezzo di costa. Lettini, sedie e ombrelloni non solo noleggiati dagli abusivi ma anche di privati che, per conservare il posto in prima fila, si comportavano come se la spiaggia fosse una proprietà privata. Molti turisti, insomma, anziché smontare le attrezzature le lasciavano in spiaggia per poi tornare all'indomani allo stesso posto.



Importanti i numero dell'operazione che ha portato al sequestro di 175 ombrelloni, 38 sedie,

24 sdraio e 14 tavolini. Un vero e proprio stazzo, come si suol dire, a danno dell'immagine del litorale di Fondi. Ma non è tutto: nel corso del blitz gli agenti hanno sequestrato anche 45 chili di prodotti ittici venduti senza autorizzazione e di dubbia provenienza.

Venerd├Č 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:23



