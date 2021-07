Blitz antimafia a Palermo: arresti anche nella provincia di Latina

Lunedì 5 Luglio 2021, 16:37

Tocca anche la provincia pontina, con tre arresti, l'operazione scattata in Sicilia contro il mandamento mafioso di Partinico (Palermo), che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 indagati, di cui 63 condotti in carcere, 18 agli arresti domiciliari e quattro sottoposti all'obbligo di dimora. Gli indagati sono a vario titolo accusati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reati in materia di armi, droga, estorsione e corruzione.

L'operazione, denominata 'Gordio', ha impegnato i carabinieri del comando provinciale di Palermo e la Direzione investigativa antimafia, con il supporto delle unità cinofile, del nucleo elicotteri e dello squadrone Cacciatori di Sicilia ed ha interessato oltre alle province di Palermo e Trapani anche Latina, Napoli, Roma e Nuoro. Sono cinque le organizzazioni individuate e monitorate nel corso dell'attività investigativa per traffico di stupefacenti ma anche reati in materia di armi e contro la pubblica amministrazione.