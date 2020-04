Blitz di carabinieri e Nas a Fondi, maxi retata nel centro storico

Blitz dei carabinieri del comando provinciale di Latina e del Nas all'alba di oggi a Fondi, nel cuore della città (nella foto il Corso Appio Claudio).

Una retata antidroga, dai primi elementi raccolti, per sedare il brulichio e l'andirivieni di consumatori, in particolare persone con problemi di tossicodipendenza, e pusher.

Una decina le misure cautelari tra arresti e denunce, non solo per stupefacenti ma anche per ricette rubate o falsificate. Diverse le sostanze attenzionate, in particolare eroina e metadone.

Non si ferma l'attività dei carabinieri e del Nas che, pur essendo impegnati sul fronte del Dpcm in uno dei comuni con il maggior numeri di contagi, hanno portato avanti un'indagine sulle droghe pesanti, come richiesto a più riprese dai residenti del centro storico per porre fine a una situazione che stava diventando insostenibile.

