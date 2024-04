Mercoledì 3 Aprile 2024, 23:01 - Ultimo aggiornamento: 23:32

Mezza Latina è al buio. Interi quartieri del capoluogo sono attualmente senza corrente, dal centro alla periferia. La situazione è ancora in corso di definizione da parte di e-distribuzione. Sui social imperversano video, foto e commenti di cittadini. Il sito del gestore elettrico che offre una mappa in tempo reale dei distacchi di corrente sta aggiornando la situazione.

Si è partiti con 20 cabine senza corrente, poi il numero è andato crescendo e attualmente sono oltre 100. Migliaia le abitazioni senza energia elettrica. Per moltissimi dei guasti e-distribuzione non fornisce tempi per il ripristino, solo in alcuni casi viene dato un tempo stimato intorno alle 23.30.