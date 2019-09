Bimbo di 7 anni di Santi Cosma e Damiano investito a Caserta muore in ospedale

Un bambino di 7 anni di Santi Cosma e Damiano è morto questa notte all'ospedale Santobono di Napoli per le ferite riportate dopo essere stato investito da un'automobile. L'incidente è avvenuto, ieri pomeriggio, nei pressi del cimitero di Pietravairano.

Immediati i soccorsi e il trasferimento a Napoli dove medici del nosocomio hanno fatto di tutto per salvarlo , ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri di Capua stanno accertando eventuali responsabilità della donna alla guida dell'auto, che si è fermata immediatamente per prestare soccorso. Il bimbo era in compagnia dello zio. Ultimo aggiornamento: 17:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA