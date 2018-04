Bimbe uccise dal padre, rose bianche all'uncinetto da tutta Italia per ricordarle

di Ebe Pierini

“Una rosa bianca per Martina e Alessia”. È l’iniziativa di “Latinaknitcrochet” che riunisce una cinquantina di donne del capoluogo appassionate di maglia e uncinetto e che ha deciso di ricordare le bambine uccise dal padre a Cisterna in maniera insolita.Una grande installazione di rose bianche realizzate in lana o cotone che andranno a costituire un immenso graffito a Cisterna, mentre altri fiori saranno messi in vendita e il ricavato sarà destinato alla scuole che Alessia e Martina frequentavano.