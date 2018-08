Bimba si perde in spiaggia a Sabaudia, ritrovata grazie al gruppo whatsapp della Capitaneria

di Ebe Pierini

Avventura a lieto fine per una bambina di 8 anni, di Roma, in vacanza, sulla spiaggia di Sabaudia assieme ai genitori. Nel tardo pomeriggio la piccola, che si trovava nei pressi dello stabilimento Maga Circe, ha detto ai genitori di voler raggiungere, presso un ombrellone vicino un’amichetta che aveva conosciuto giocando sul bagnasciuga. Ma dopo un po’, non vedendola tornare, i genitori hanno dato l’allarme.



Attorno alle 18.30 è stata allertata la centrale del 112 che ha dirottato sul posto i carabinieri di Sabaudia. Dato che però qualcuno sosteneva di averla vista entrare in acqua è stata coinvolta anche la Guardia Costiera qualora si fosse reso necessario un controllo via mare.



l comandante della capitaneria di porto di Sabaudia ha inviato un messaggio vocale sul gruppo whatsapp che è stato creato per tenere in contatto tutti i 42 operatori del lungomare, tra chioschi e stabilimenti al fine di allertare tutti i bagnini. Fortunatamente di lì a poco la bimba è stata avvistata da alcuni bagnanti e ricondotta dai famigliari dalla pattuglia dei carabinieri intervenuta sul posto. Aveva percorso oltre un chilometro e mezzo.

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:25



