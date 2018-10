Bimba precipita da otto metri a Cisterna: è gravissima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Precipita dal balcone di casa, gravissima una bambina di 3 anni. Il fatto è accaduto ieri a Cisterna, in via degli Astronauti, una delle traverse di via Aprilia, nella zona semicentrale della città. Erano passate da poco le 18 quando la bimba, di nazionalità indiana, stava giocando insieme al fratellino, più piccolo di lei, sul balcone della casa. Insieme a loro c’erano la mamma in cucina, alle prese con i fornelli, e i nonni che erano appena andati a dormire. Durante il gioco la bambina ha sentito il miagolio di un gattino e ha cercato di arrampicarsi sul balcone in muratura per poterlo vedere. Quando ci è riuscita ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto facendo un volo di 8 metri. Quando la mamma se ne è accorta, sia per il pianto di dolore, sia per il tonfo, ha chiesto aiuto urlando. Disperata è scesa di corsa a soccorrere la figlia che piangeva ancora. Immediata la richiesta di intervento al 118 così come l’aiuto dei vicini di casa che sono accorsi sul posto. Il personale medico, constata la gravità dell’incidente, ha subito disposto l’intervento di una eliambulanza per trasportare la ferita in uno dei nosocomi romani. L’appartamento da dove è precipitata la bambina, pur trovandosi al primo piano della casa (in affitto), è collocato sopra al vano dei garage, quindi è come se la bambina fosse precipitata da tre piani (piano interrato, terra e primo piano). Attualmente è ricoverata al Gemelli, in gravissime condizioni, la prognosi resta riservata. Un fatto analogo accadde a Cisterna tre anni fa, quando un bimbo di soli 8 mesi cadde dal balcone di casa, da 3 metri di altezza. L’episodio si verificò nel pieno centro cittadino, nei pressi di piazza Aurelio Saffi. Anche in quel caso, il bambino di origini turche, stava giovando con i fratellini sul balcone. Il padre si era momentaneamente assentato, lasciando soli i figli, tutti in età scolare e in fasce. Ad aprile scorso, si è tenuta l’udienza preliminare davanti al giudice Pierpaolo Bortone, che ha deciso per il rinvio a giudizio dell’uomo. Il 18 luglio il processo. Claudia Paoletti