Bimba di 2 anni ingerisce una pila, trasferita in eliambulanza da Latina al Bambino Gesù

Una bimba di 2 anni è stata trasferita d'urgenza all'ospedale "Bambino Gesù" di Roma dopo avere ingerito accidentalmente una pila mentre era in casa. I familiari si sono accorti della cosa e l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, dove i sanitari hanno deciso per il trasferimento. E' stata allertata la centrale dell'Ares 118 che ha inviato l'elicottero.

Le condizioni della bambina non sono gravi, al momento, ma è chiara l'apprensione per una vicenda del genere. Si valuterà adesso nel nosocomio romano come intervenire.

Ultimo aggiornamento: 16:15

